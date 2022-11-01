مصادر: طرح 12492 وحدة سكنية بالمدن الجديدة خلال أيام ضمن «بيت الوطن»

علمت «الوطن»، من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستطرح خلال أيام قليلة عددا من الوحدات السكنية، والفيلات والأراضي والمدافن، المتبقية من الطرح الأخير للمصريين في الخارج ضمن مشروع «بيت الوطن».

وأشارت إلى أن الوحدات السكنية الجديدة الجاري الإعداد لطرحها، تقع بمدن «القاهرة الجديدة، والشروق، وبدر، والعبور، والسادات، ودمياط الجديدة، والشيخ زايد، و6 أكتوبر، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والإسكندرية الجديدة، والعاشر من رمضان» بعدد 12492 وحدة سكنية، تبدأ من 90 مترا وتصل إلى 150 مترا بالنسبة للوحدات، وتصل إلى 300 مترا لـ الفيلات.

الطرح الجديد يضم 3438 وحدة سكنية فاخرة بالمدن الجديدة

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن عدد الفرص المتاحة أمام المستفيدين، تبلغ 16514 فرصة عبارة عن 4058 قطعة أرض، و8991 مدفنا، و3438 وحدة سكنية فاخرة، على أن يتم إضافة وحدات سكنية متنوعة وأراضي ومدافن بمحافظات الوجه القبلي، خلال الإعلان نفسه.

وقالت المصادر، إن الحصة العينية لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بـ«مدينتي» تبقى منها 576 وحدة، بنموذج B13، و275 بنموذج B8، بمدينتي، و168 وحدة سكنية بمدينة الرحاب نموذج مجموعة 111، و385 وحدة سكنية بمدينة العلمين الجديدة بمشروع سكن مصر، و55 وحدة سكنية بمشروع سور مجرى العيون، و232 وحدة سكنية، جنوب الأندلس بالقاهرة الجديدة.

وأشارت إلى أن الحصة تشمل 154 وحدة سكنية بالحي المتميز بمدينة دمياط الجديدة، و291 وحدة سكنية بالشيخ زايد، و192 بالسادس من أكتوبر، و204 بالتوسعات الشمالية، و28 بالمنصورة الجديدة، و435 بالعاصمة الإدارية الجديدة، و142 فيلا بمشروع المقصد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، و105 وحدات سكنية بمشروع أبراج صواري، و85 بالحي اللاتيني بالعلمين الجديدة، و35 بالداون تاون بالعلمين الجديدة، و85 بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بمشروع ممشى المقصد.

طرح 8991 قطعة أرض للمدافن بنظام حق الانتفاع

وتابعت بأنه جار طرح 8991 قطعة أرض بنظام حق الإنتفاع، عبارة عن مدافن بكل من مدن «القاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، وبدر».