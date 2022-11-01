شرم الشيخ على خارطة «المدن الخضراء».. «زيرو كربون»

تُعد مدينة شرم الشيخ، واحدة من أهم وأشهر المدن السياحية على مستوى العالم، يتوافد عليها ملايين سنويا من مختلف دول العالم لما تتميز به من مقومات طبيعية غير موجودة فى دول أخرى.. جبال وهضاب وصحارى تحيط بالمدينة، مياه وشعاب مرجانية ومحميات طبيعية تختصر الطرق للمدينة من كل الاتجاهات، لوحة فنية من الطبيعة التى أبدعها الخالق عز وجل وجعلها متفردة بين مدن العالم.

وقبل الإعلان عن استضافة قمة المناخ بعامين، كانت المدينة السياحية الكبرى قد شهدت بالفعل مشروعات تطوير كبرى، مما وضعها ضمن خارطة السياحة العلاجية وسياحة الاستشفاء، وجرى إنشاء وافتتاح أول محطة تموين للسيارات بالغاز الطبيعى فى مدينة شرم الشيخ ديسمبر 2020 ضمن خطة تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وجرى وضع خطة للتوسّع فى إنشاء محطات الغاز لتغطية كل مدن المحافظة.

وكان الهدف من وراء تلك المشروعات هو تحويل المدينة إلى مدينة صديقة للبيئة، قبل إعلان الرئيس السيسى استضافة شرم الشيخ قمة المناخ نوفمبر 2022.

وقال الدكتور وليد حسن مدير محميات جنوب سيناء إن المحافظة تضم 5 محميات، 2 منها فى شرم الشيخ هما محمية رأس محمد، محمية نبق، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وجهت بعمل خطة تطوير لكل المحميات، لا سيما محميات شرم الشيخ قبل أزمة كورونا منذ عام 2019.

وأضاف أن أعمال تطوير محميات شرم تضمّنت تطوير وفتح مراكز الزوار أمام السياح، وتطوير البنية التحتية للمحميات عن طريق تمهيد الطرق، وتوصيل مياه وصرف صحى، وتابع قائلاً إنه جرى الانتهاء من إقامة مظلات للسيارات وحمامات بيئية داخل محمية رأس محمد، لتكون المحمية متكاملة ومجهّزة لاستقبال الوفود المشاركة فى القمة 27 للمناخ.

وأوضح عبدالمقصود بدر، مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة جنوب سيناء، أن المحافظة نفّذت مبادرة منع استخدام أكياس البلاستيك للحفاظ على البيئة والحياة البرية والبحرية فى مدينة دهب منذ 5 أعوام، وجرى تطبيق هذه التجربة فى شرم الشيخ بعد قرار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، منذ عامين، وجرى توزيع أكياس ورقية وقماش صديقة للبيئة من أجل منع استخدام الأكياس البلاستيكية فى المحال والبازارات، لأنها تسبب ضرراً على البيئة.

من جانبه، قال المهندس كرم معوض، استشارى محافظ جنوب سيناء، إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء سعى قبل تحديد مقر انعقاد قمة المناخ إلى تطوير شرم الشيخ، حيث بدأ التخطيط لتطوير منطقة خليج نعمة أول وأشهر ممشى سياحى، وبدأ العمل بهذا المشروع منذ عامين تقريباً وتوقف بسبب أزمة كورونا.

وتابع «معوض» أن مشروع مجلس مدينة شرم الشيخ الذكى جرى العمل فيه منذ 2019 على مساحة 20 ألف متر مربع، ليكون أول مبنى رقمى متكامل يخدم المواطنين ورجال الأعمال والسياح باستخدام تقنيات، موضحاً أن الشركة المصرية للاتصالات تنفّذ مشروع الإنترنت فائق السرعة منذ أكثر من عامين قبل الإعلان عن القمة رقم 27 للمناخ.