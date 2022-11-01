خبراء سياحة: «قمة المناخ» دعاية مجانية لمقاصدنا السياحية

عدّد العاملون بالقطاع السياحى الحكومى والخاص الفوائد التى ستعود على مصر من استضافة مؤتمر المناخ من الناحية السياسية أو السياحية أو الاقتصادية، لافتين إلى أن استضافة مصر لهذا المؤتمر، ظهرت نتائجها الإيجابية على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بصفة عامة، وشرم الشيخ بصورة خاصة، وستزيد خلال فترة قليلة.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، إن استضافة شرم الشيخ للمؤتمر تمثل أهمية قصوى لمصر على المستوى السياسى والسياحى، موضحاً أن استضافة مصر أحد أهم المؤتمرات فى العالم تؤكد قيمة الدولة المصرية عالمياً ومدى التقدير الذى تحظى بها حالياً، والذى أهلها لاستضافة مؤتمر يحضره أكثر من 30 ألف مشارك من أكثر من 150 دولة بينهم رؤساء دول ووزراء ومسئولون دوليون وخبراء فى قضايا البيئة والمناخ.

وأضاف لـ«الوطن»، أن مصر ستستفيد سياحياً بشكل كبير من استضافتها هذا المؤتمر، حيث إن المؤتمر يمثل دعاية مجانية لمدينة شرم الشيخ، كونها ستكون محط اهتمام العالم خلال فترة إقامة المؤتمر، وذلك فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الحالى، فضلاً عن أن النقل التليفزيونى لفعاليات المؤتمر سيبرز الأنماط السياحية التى تتمتع بها المدينة.

ولفت «عبداللطيف»، إلى أن استضافة المدينة مؤتمراً بهذا الحجم تؤكد أن شرم الشيخ مؤهلة لتكون قبلة تنظيم المؤتمرات بمنطقة الشرق الأوسط، بما تتمتع به من بنية تحتية متميزة وموقع آمن مع توافر جميع الإمكانات اللوجيستية اللازمة لإنجاح أى مؤتمر، موضحاً أن هناك تغيراً إيجابياً سيطرأ على الحركة السياحية التى تستقبلها المدينة بعد انتهاء مؤتمر المناخ، لاسيما أن المدينة باتت أول مدينة صديقة للبيئة بمصر تطبّق جميع معايير السياحة الخضراء، مما يجعلها مقصداً لجذب السياح مهما كانت اختياراتهم للمدينة التى سيزورونها.

من جهته، قال سامح عبدالمنعم، عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن مؤتمر المناخ يمثل دعاية مجانية للمقصد السياحى المصرى، وستكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على الحركة السياحية الوافدة للمدينة خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحاً أن استضافة المدينة لهذا المؤتمر العالمى تبرهن على أن المدينة تمتلك الكثير من الأنماط السياحية، فإلى جانب كون شرم الشيخ أحد المنتجعات الشاطئية والترفيهية، باتت المدينة أيضاً قبلة لتنظيم المؤتمرات الدولية والمحلية.

«شلبى»: يعزّز السياحة الخضراء

من جهتها، قالت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون الآثار، إن إقامة مؤتمر المناخ فى دورته الـ27 بمدينة شرم الشيخ ستجعل أنظار العالم تتجه إلى مصر بوجه عام، وشرم الشيخ بوجه خاص، لافتة إلى أن نجاح تنظيم هذا المؤتمر سيكون له أثر إيجابى كبير على زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، كما سيُعلى اسم مدينة شرم الشيخ كإحدى المدن الخضراء الصديقة للبيئة ويثبت توجه مصر نحو تعزيز السياحة الخضراء والمستدامة، وهو التوجه السياحى العالمى الذى أصبح يمثل عامل جذب مهماً للسائحين.

«عاقل»: رواج كبير حتى نهاية 2022

وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه من المنتظر أن تشهد فترة إقامة المؤتمر انتعاشة سياحية بمدينة شرم الشيخ، لافتاً إلى أن إقامة هذا المؤتمر العالمى بالمدينة ستجذب أنظار العالم إليها، وترفع أعداد الزائرين إليها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الشهور المقبلة ستشهد زيادة فى معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى شرم الشيخ من مختلف دول العالم.