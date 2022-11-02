نقابة أطباء الدقهلية: 7 إجراءات في حوادث الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية

أعلن الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، عن الاتفاق مع إدارة تأمين المستشفيات بمديرية أمن الدقهلية لتنسيق الإجراءات الواجب اتخاذها في حوادث الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وذلك بعد إعادة هيكلة الفريق ومتابعة القضايا المختلفة للنقابة المنظورة أمام القضاء والنيابات.

7 خطوات في حوادث الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية

وأضاف الشحات، في بيان صحفي، أنه الاتفاق مع المقدم شريف البلعوطي وكيل إدارة تأمين المستشفيات بمحافظة الدقهلية على 7 خطوات للإجراءات الواجب اتخاذها بشأن حوادث الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وهي:

1- يتم استكمال البيانات بالمذكرة الخاصة بالاعتداء على المنشأة الطبية وفريق العمل موقعة من السلطة الإدارية المتواجدة بالمستشفى ويتم ختمها كذلك من المستشفى ويذكر رقم التواصل مع الطبيب بالمحضر لسهولة التواصل معه.

2- يذكر بالمذكرة الإدارية أسماء الفريق الطبي المعتدى عليه وأسماء الشهود وكذلك بيان بالتلفيات وتحديد قيمتها.

3- يرفق تقرير طبي أيضا في حالة حدوث إصابات.

4- يتم تحرير محضر الشرطة بنقطة شرطة المستشفى وسماع أقوال المعتدى عليه ويعود إلى عمله ويذهب المعتدي إلى القسم أو مركز الشرطة لأخذ الأقوال ولا يترك الطبيب محل عمله ولا يذهب الطبيب إلى قسم أو مركز الشرطة بأي حال من الأحوال.

5- لابد من حضور محامي النقابة مع الطبيب أثناء الإدلاء بأقواله في تحقيقات النيابة.

ندوات بالمستشفيات لشرح آليه التعامل في حالات الاعتداء

6- أسماء الفريق القانوني واللجنة القانونية بنقابة الأطباء بالدقهلية تم إرسالها إلى عميد كلية طب المنصورة ووكيل وزارة الصحة بالدقهلية ومدير فرع شمال شرق الدلتا ومنشورة على الجروب والصفحة الرسمية لنقابة الأطباء بالدقهلية.

7- التنسيق لتنفيذ مجموعة من الندوات بالمستشفيات لشرح آليه التعامل في حالات الاعتداء وكذلك حل أي معوقات في ذلك الإطار.