رئبس جامعة المنوفية يوجه بأهمية المشاركة الفعالة في قمة المناخ

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جلسة مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر نوفمبر 2022 «أون لاين»، بمشاركة أعضاء المجلس الدكتور عبد الرحمن الباجورى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير عام شئون خدمة المجتمع، ومدير عام المشروعات البيئية.

مبارك قائم بأعمال رئيس جامعة المنوفية

في مستهل الجلسة قدم المجلس التهنئة للدكتور عادل مبارك لصدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإسناد عمل رئيس جامعة المنوفية، إليه متمنيًا التوفيق في مهام عمله.

ووجه رئيس جامعة المنوفية التهنئة للدكتور فريد وجدي لقيامه بعمل وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والشكر للدكتور وحيد سالم الوكيل السابق للكلية نظرا لتعيينه وكيلا للكلية للدراسات العليا والبحوث.

أهمية المشاركة في قمة المناخ

وأوضح رئيس الجامعة، أن مصر تستعد لاستضافة قمة المناخ 2022، بحضور 30 ألف مشارك من 197 دولة للحديث عن قضايا التغيرات المناخية في الفترة من 6 إلى 18 من نوفمبر الحالي، مؤكدًا أن قضايا المناخ من أهم التحديات التي تواجه العالم، وموجها بأهمية المشاركة الفعالة فى المؤتمر حتى يخرج المؤتمر بالصورة التي تعكس للعالم جهود مصر في دعم قضايا تغير المناخ، ودورها مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات المرتبطة بظاهرة التغير المناخي.

واستعرض «مبارك»، قائمة أسماء الطلاب الفائقين بالفرقة قبل النهائية في الكليات العشر المرشحة والمنقولين بتفوق إلى السنة النهائية لدمجهم في المنح الدراسية التي خصصتها وزارة التضامن للطلاب بالجامعات المصرية.

وعرض الدكتور عبد الرحمن الباجورى تقريرًا عن فعاليات أسبوع خدمة المجتمع الثاني وأنشطة جميع الكليات فى الأسبوع، مضيفًا أنه جرى تشجير بعض الكليات على هامش فعاليات الأسبوع، وجارى تشجير باقي الكليات.