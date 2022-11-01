وزيرة الهجرة في ضيافة برنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان.. الليلة

تكشف سها جندي وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، تفاصيل إعداد اللائحة التنفيذية لقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، عندما تحل ضيفة على برنامج «مساء DMC» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، على قناة« DMC».

تأسيس شركة للمصريين بالخارج

وتتحدث الوزيرة خلال اللقاء عن تفاصيل تأسيس شركة للمصريين بالخارج، للاستفادة من الفرص الاستثمارية، إلى جانب أبرز مجالات الاستثمار التي يرغب المصريون بالخارج المشاركة فيها.

وتكشف أيضا عن أبرز التسهيلات الممنوحة إلى المصريين في الخارج خلال الفترة المقبلة مثل: تذاكر الطيران، والتسهيلات البنكية، بالإضافة إلى التسهيلات الخاصة بالمصريين الدارسين في الخارج.

وتتطرق «سها جندي» للحديث عن تفاصيل قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك والتسهيلات المقدمة وتفتصيل إعداد اللائحة التنفيذية، إلى جانب مشاركة العلماء المصريين في قمة المناخ COP27 التي تعقد في شرم الشيخ في نوفمبر الجاري.

إطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج

وتكشف الوزيرة خلال حوارها، عن موعد إطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، يتضمن تسهيلات موجهة لهم خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى ربطهم بوطنهم الأم من خلاله.