في ذكرى الأربعين.. تعرف على رحلة الفنان هشام سليم مع السرطان

أربعون يوما كاملة تمر على رحيل واحد من أهم فناني الوطن العربي، الذي طالما ترك بصمات في أعماله الفنية، وتقمصه للشخصيات التي يقدمها، لكن قبل رحيله، عانى الفنان هشام سليم من مرض السرطان، الذي هاجمه بقوة.

اكتشف الفنان هشام سليم إصابته بمرض سرطان الرئة في مراحل متأخرة، وكان قبل عام واحد من رحيله، إذ كشف طبيبه المعالج الدكتور ياسر عبد القادر في تصريحات سابقة، بأن التدخين كان السبب وراء هذا الأمر.

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة هشام سليم

ظل الفنان هشام سليم يعالج من مرض السرطان عاما كاملا بعيدا عن الأضواء والإعلام، إلى أن تم تسريب الخبر للصحافة قبل وفاته بأشهر قليلة، وكان تحديدا فى شهر مايو الماضي، الأمر الذي تسبب فى حالة هلع لمحبيه ومتابعيه.

طمأن الفنان هشام سليم، جمهوره من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» وقتها، قائلا: «أنا الحمدلله كويس، والسرطان دا أعتقد أنه أحسن بكتير من كورونا اللى بيخلي البني آدمين يموتوا في أيام».

لكن لم يصمد الفنان هشام سليم أمام مرض سرطان الرئة كثيرا، إذ تدهورت حالته الصحية، ورحل عن عالمنا في يوم 22 سبتمبر 2022.