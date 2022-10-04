يسرا تشكر كل من قدم العزاء في وفاة هشام سليم: مشاعركم جبرا لخاطرنا المكسور

تقدمت يسرا بالشكر لكل من تقدم بالعزاء لها وزوجها خالد سليم، في وفاة هشام سليم -شقيق زوجها- وذلك عبر صفحتها الخاصة على إنستجرام، قائلة «اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها».

وكتبت يسرا: «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن كل أفراد أسرتي أشكر كل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة فقيدنا هشام سليم، الحبيب المغفور له بأذن الله تعالى، سواء بالحضور شخصيا أو الاتصال أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي واعتذاري عن عدم الرد على الجميع».

يسرا تشكر كل من تقدم بالتعازي

وتابعت يسرا قائلة: «عظيم الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لكل من وقف إلى جانبنا في هذا الوقت الحزين، تعازيكم وكلماتكم ومشاعركم الصادقة كانت ولا زالت تصبيراً وجبرا لخاطرنا المكسور، شكر الله سعيكم جميعاً، وتقبل الله دعاءكم، ولا أراكم مكروهاً فيمن تحبون خالد سليم وحرمه يسرا».

يذكر أنَّ الفنان هشام سليم كان قد توفي بعد معاناة مع مرض السرطان وتدهور حالته الصحية.