غادة عادل وريهام عبد الغفور وفيدرا يحييون ذكرى الأربعين لـ هشام سليم

تحل اليوم 1 نوفمبر، ذكرى الأربعين للفنان الراحل هشام سليم، وأحيا الذكرى عدد من الفنانين عبر السوشيال ميديا، من بينهم فيدرا، التي نشرت مجموعة من الصور له، وكتبت عليها: «هشام الأب والأخ والصديق.. 40 يوم عدوا على انتقاله لعالم أحسن، وحشتنا كلنا.. ربنا يسعدك».

وعلق لدى فيدرا عدد من الفنانين، توجهوا بالدعاء له، من بينهم غادة عادل، وكتبت: «الله يرحمه ويحسن إليه»، وعلقت ريهام عبد الغفور قائلة: «يا حبيبي، الله يرحمه ويحسن إليه، في الجنة إن شاء الله»، وكتب عمر عبد العزيز: «في الجنة ونعيمها بأمر الله».

وكتب محمد جمعة: «40 يوم يا هشام.. بس أنت في قلبي، عمري ما أقدر أنسي أخويا وصديقي الإنسان هشام سليم».

وفاة هشام سليم

وتوفى هشام سليم، 22 سبتمبر الماضي بعد صراع مع مرض السرطان، وكانت وفاته صدمة للكثيرين من داخل وخارج لوسط الفني، وحضر جنازته عدد كبير من الفنانين، من بينهم خالد النبوي، كريم عبد العزيز، سليمان عيد، بشرى، عمرو محمود ياسين، شهيرة، أشرف زكي، أبو، شريف نور الدين، مريم الخشت، وغيرهم من الفنانين.

آخر أعمال هشام سليم

وكانت آخر أعمال هشام سليم، فيلم «موسى» مع كل من كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، صلاح عبد الله، أحمد حاتم، محمود حافظ، صبري فواز، محمد جمعة ومن إخراج بيتر ميمي.

وعن الدراما، كانت آخر أعمال هشام سليم، مسلسل «هجمة مرتدة» رمضان قبل الماضي، مع كل من أحمد عز، هند صبري، صلاح عبد الله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي.