بسبب شجرة الأمل لـ هشام سليم.. يسرا توجه الشكر لعدد من النجوم

عبَّرت الفنانة يسرا عن امتنانها، لقيام عدد من النجوم بزرع شجرة على روح الفنان هشام سليم، شقيق زوجها خالد سليم، خلال تواجدهما في مهرجان الأمل للسينما بدولة إيطاليا، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكانت الفنانة إلهام شاهين، قد أعلنت في اليومين الماضيين عن قيامها بصحبة عدد من الفنانين أبرزهم الفنان يحيى الفخراني، رئيس مهرجان القاهرة للدراما، وليلى علوي، وأحمد بدير، وعمر زهران، بزرع شجرة الأمل وإهدائها إلى روح هشام سليم، وقراءة الفاتحة له.

عدد من النجوم أهدوا لروح هشام سليم شجرة الأمل

وعلقت يسرا على هذه الشجرة المهداة لروح الفنان الراحل بقولها: مفيش كلام يوصف مشاعرنا وامتنانا لتشييد ذكرى الغالي على قلوبنا جميعًا هشام سليم، كل الشكر للقدير الغالي الفنان يحيى الفخراني وللحبايب العظماء إلهام وليلى وأحمد بدير وجميع الفنانين.

ولم تنسَ يسرا بعد توجيه الشكر لهم بسبب شجرة الفنان الراحل، أن توجه لزملائها التهنئة بمناسبة التكريم مهرجان الأمل للسينما في إيطاليا لذوي الهمم، واختتمت المنشور عبر حسابها على فيس بوك بكتابة اسمها وزوجها خالد سليم.

هشام سليم توفي يوم 22 سبتمبر الماضي

توفي هشام سليم يوم 22 سبتمبر من الشهر الماضي وذلك بعد صراع مع المرض، ووجَّه شقيقه خالد سليم وزوجته الفنانة يسرا، الشكر لكل من قام بالعزاء في الفنان الراحل سواء بالحضور شخصيًا أو الاتصال أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدمت يسرا وزوجها خالد سليم، اعتذارهما لعدم الرد على الجميع «عظيم الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لكل من وقف إلى جانبنا في هذا الوقت الحزين، تعازيكم وكلماتكم ومشاعركم الصادقة كانت وما زالت تصبيراً وجبرًا لخاطرنا المكسور، شكر الله سعيكم جميعاً».