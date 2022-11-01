نشأت الديهي: القمة العربية الـ31 في الجزائر جاءت في توقيت صعب للغاية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القمة العربية المنعقدة في الجزائر، جاءت في توقيت صعب للغاية، وهناك الكثير من المعروضة عليها، وذلك خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على «TeN».

القمة ستناقش الملف اللبناني

أضاف «الديهي»، أن القمة ستناقش العديد من الملفات العربية، أبرزها الملف اللبناني، خاصة أن بيروت الآن بلا رئيس أو سلطة، بعد انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون.

مقعد سوريا في الجامعة العربية ما زال شاغرًا

ولفت الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن مقعد سوريا في الجامعة العربية ما زال شاغرًا، والوضع في سوريا معقد وهذا ملف آخر أمام القمة، معقبًا: «كل ملف أمام القمة الفترة الحالية عبارة عن مصيبة وأزمة»، مشيرًا إلى أن العراق يعاني من أزمة تشكيل الحكومة، لافتًا إلى أن بغداد من أغنى الدول العربية.