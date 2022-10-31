الإعلامي نشأت الديهي: هناك تغيير جذري في موازين القوى الدولية والإقليمية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، أعيد انتخابه بالأمس مرة أخرى، وكل الدول الكبرى المعنية بمتابعة هذا الملف قامت بمباركة فوز الرئيس الجديد، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعاه للمشاركة في قمة المناخ الدولي، موضحًا أن هناك تغييرا جذريا في شكل الحياة السياسية وموازين القوى الدولية والإقليمية، ومن ثم هناك ضرورة لاختيار الدور الذي ستلعبه مصر الفترة المقبلة.

البرازيل يصل تعداد سكانها لـ210 ملايين نسمة

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن البرازيل يصل تعداد سكانها لـ210 ملايين نسمة، وتوفي خلال كورونا ما يقرب من 700 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن الرئيس الجديد قد يساهم في الحفاظ على المناخ من خلال الحفاظ على غابات الأمازون، كما أن الرئيس الفرنسي اتهم الرئيس السابق للبرازيل بالتورط في حرق غابات الأمازون التي تعد رئة العالم من أجل تحويلها إلى مزارع لفول الصويا ولكن البرازيل نفت هذا الأمر.

وأوضح الإعلامي، أن الرئيس البرازيلي الجديد يساري، ولديه أفكار في تحقيق الوساطة بين أوكرانيا وروسيا، مشيرًا إلى أن معظم دول أمريكا اللاتينية أصبحت يسارية، ولكن الرئيس البرازيلي الجديد يحسب على اليسار المعتدل إلى حد كبير، والوضع في أوروبا على العكس تمامًا؛ فاليمين المتطرف في حالة تمدد مستمرة للعودة إلى فكرة الدول الوطنية بدلاً من القومية الأوربية.

العالم يعاد تشكيله بصورة حقيقية الفترة الأخيرة

وتابع: «العالم يعاد تشكيله بصورة حقيقية الفترة الأخيرة، الخرائط تغيرت وكذلك طرق الملاحة»؛ فالعالم يتغير ومصر جزء من هذا العالم، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون لمصر دور في العالم الجديد الذي تتغير فيه سلاسل الإمداد: «المزاج العام في الدول يتغير؛ فاليسار يسيطر على أمريكا اللاتينية واليمين يزحف على أوروبا».