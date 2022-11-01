التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه في انقلاب سيارة بالغربية

قررت النيابة العامة التصريح بدفن جثة طفل في العقد الأول من العمر، وتسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه بقرية شبرا النملة التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، بعد أن لقي مصرعه إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري الدلجمون بنطاق مركز كفر الزيات.

وشهد كوبري الدلجمون العلوي بكفر الزيات، أمس، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تستقلها أسرة كاملة، بعد أن اصطدمت بعمود إنارة، ما أسفر عن مصرع طفل وإصابة والدته ووالده وشقيقه وشقيق والده، بإصابات بالغة نقلوا إثرها إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

إخطار بانقلاب سيارة ملاكي

وكان اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري الدلجمون، وأسفر الحادث عن مصرع طفل وإصابة 4 آخرين من عائلة واحدة.

مصرع طفل وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، و3 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع طفل، وإصابة والده طبيب بشري يدعى أحمد أنور، وزوجته وتدعى «أسماء.ا»، ونجلها، وإصابة شقيق الزوج، بإصابات بالغة ونقلوا إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

تحرر محضر بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.