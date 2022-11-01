إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق «طنطا - كفر الشيخ»

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور وجروح قطعية متفرقة في الجسد، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق الدولي «طنطا - كفر الشيخ»، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بانقلاب سيارة ملاكي

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي «طنطا - كفر الشيخ»، وإصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة.

نقل 3 مصابين إلى المستشفى

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي «طنطا - كفر الشيخ»، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، وأحدهم بحالة خطيرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، ورفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات حول الواقعة.