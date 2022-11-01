ضبط 4.6 طن أسماك فاسدة في حملة مكبرة بالمنوفية «صور»

تمكنت حملة مشتركة من الطب البيطري ومديرية الصحة في محافظة المنوفية، من ضبط كميات كبيرة من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعد شن حملة مكبرة على المخازن والمحال التجارية في مركز تلا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

تفاصيل ضبط أسماك فاسدة في مركز تلا

تعود تفاصيل الواقعة، إلي ورود معلومات إلي الجهات التنفيذية ، بوجود كميات من الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، ووجه محافظ المنوفية بتنفيذ حملة مكبرة، ونجحت في ضبط أسماك سردين مجمدة ومملحة منتهية الصلاحية بإجمالي وزن 2650 كجم، وأسماك هارينج مجهولة المصدر بإجمالي وزن 2000كجم .

محافظ المنوفية يشدد علي الحملات الميدانية

يأتي هذا في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بشن حملات مكبرة علي الأسواق والمخازن والأماكن التجارية لضبط الأسواق، وضبط الأطعمة الفاسدة ومواجهة التجار المروجين للطعام الفاسد، حيث شدد المحافظ علي التواجد الميداني والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية ومجالس المدن لمواجهة الفساد بكل أشكاله.

وأكد مصدر مسؤول في مديرية الصحة في المنوفية لـ«الوطن»، أن هناك حملات مكبرة متوالية يتم شنها على المحال التجارية وأماكن بيع المواد الغذائية واللحوم، لمواجهة التجار الفاسدين وضبط الأسواق، وضبط الطعام الفاسد.