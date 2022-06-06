صحة الدقهلية: ضبط وإعدام طن أسماك وجمبري وأغذية فاسدة ‏

شن مكتب الأغذية المركزي بالمنصورة، التابع لمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، حملات تفتيشية موسعة على منافذ تقديم المواد الغذائية، أسفرت عن ضبط وإعدام ما يقرب من طن مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، من ضمنها أكثر من نص طن أسماك وجمبري منتهي الصلاحية، وإعدام 410 كيلوجرامات أغذية متنوعة، خلال المرور على 12 منشآه غذائية بمدينة المنصورة، بناءً على توجيهات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، بتنفيذ حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة.

المرور على 12 منشأة غذائية

وأعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، في بيان صحفي، أن مكتب الأغذية المركزي بالمنصورة قام بالمرور والتفتيش على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة وجودة الغذاء المقدم للمواطنين، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية السليمة في أماكن تداول الأغذية حيث تم المرور على 12 منشأة غذائية، تبين أن منها 8 بدون ترخيص ومنشأة واحدة بها خطر داهم على الصحة العامة، وتم إبلاغ الجهات الرسمية بإغلاقها فوراً.

ضبط 555 كيلو أسماك وجمبري منتهي الصلاحية

وأوضحت أنه تم ضبط 555 كيلوجرام أسماك وجمبري منتهي الصلاحية وبه تغير في الخواص الطبيعية وتفاصيلها كالآتي: سمك سلامون بالراس ومنزوع الأحشاء بعدد 7 كرتونة، كل كرتونة وزن 25 كيلوجرام، بإجمالي وزن 175 كيلوجرام، وشرائح سلمون مدخن بإجمالي وزن 65 كيلو، وفيليه قشر بياض 55 كيلو، وجمبري مقشر جامبو 65 كيلو، وسبيط وكاليماري 75 كيلو، فراخ كاملة منزوعة الأحشاء 85 كيلو، ومصنعات لحوم مختلفة 35 كيلوجرام.

تحرير 14 محضراً لاتخاذ الإجراءات القانونية

وجرى تحرير عدد 6 محاضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية، و8 محاضر جنح صحية لعدم حمل شهادة صحية تثبت الخلو من الأمراض المعدية، بإجمالي عدد محاضر 14 محضراً، وقد تم اخطار النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، كما تم سحب 37 عينة للفحص بالمعامل المشتركة، لبيان صلاحيتها من عدمه.

إعدام 410 كيلوجرامات أغذية غير صالحة

وأعدمت الحملة حوالي 410 كيلوجرامات من الأطعمة لتغير خواصها الطبيعية وفسادها، وبياناتها كالآتي: 60 كيلو أفوكادو، و40 كيو تفاح أخضر، و30 كيلو توت أبيض، و60 كيلو رنجة، و75 كيلو لحمة مفرومة مجهولة المصدر، و120 كيلو أرز مطهو، و25 كيلو مكرونة مطهوة.

وشدد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية‏، على تكثيف هذه الحملات، خصوصاً في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن، وتكون سبباً في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.