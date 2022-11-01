متحدث الرئاسة للإعلامي أحمد موسى: مصر لا تقف ضد تنمية أي دولة.. لكن ليس على حساب أمنها المائي

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي، ركز في قضية السد الإثيوبي، على الجهود التي تمت على مدار 11 عاما من نقاشات مع الجانب الإثيوبي، ولم يتم التوصل للاتفاق الذي ينادي به مصر والسودان، وهي مدة زمنية طويلة، لافتا إلى أن مصر تطلب الدعم الدولي والعربي لجهودها من أجل تنفيذ القانون الدولي والقواعد الدولية المنظمة لحركة الأنهار العابرة للحدود.

وأوضح «راضي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد» أن مصر ليست ضد التنمية أو الخير لأي دولة ولكن دون أن يكون ذلك على حساب أمنها القومي المائي.

وأشار السفير بسام راضي، إلى إن حجم المشاركة بقمة المناخ جيد، وسيتبلور بشكل أوضح خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن هناك اهتمامًا عالميًا تجاه قمة المناخ، وهو ما ظهر في حديث سكريتر الأمم المتحدة اليوم، خلال لقاء الرئيس السيسي، على هامش القمة العربية في الجزائر.