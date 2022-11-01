أستاذ علوم سياسية لقصواء الخلالي: رئيسا تونس والجزائر مهتمان بالقضية الفلسطينية

قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد، إن القمم العربية الخاصة بجامعة الدول العربية على مدار تاريخها، توصلت إلى مئات القرارات الجيدة والمفيدة لكل الدول العربية، منها على سبيل المثال، ملف الأمن الغذائي العربي، وهو الملف المطروح على القمة الاقتصادية العربية منذ عام 2009.

قرارات فاعلة

أضاف «يوسف»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية CBC، أن هذا الأمر يعني أن ما جرى طرحه في عام 2009، لم يتخذ بشأنه قرارات فاعلة حتى الآن، وما نأمل فيه، سد الفجوة الغذائية العربية المرعبة، التي تعانيها عدد من الدول العربية.

القضية الفلسطينية

واستطرد: «الرئيسان التونسي والجزائري في القمة العربية، أعطيا الأولوية للقضية الفلسطينية، إذ إن القضية يحدث عليها منذ سنوات تغول إسرائيلي وعالمي، خاصة وقت حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، وكان واضحا التركيز الهائل الذي أعطاه الرئيسان للقضية الفلسطينية»

وأوضح أن السياسة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تركز بشكل كبير على حماية كيانات الدول الوطنية العربية، إذ إن هذا الملف شديد الخطورة.