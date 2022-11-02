«واحد بيروج والتاني بيوصل».. تفاصيل سقوط متهمين ببيع المنشطات عبر مواقع التواصل

قررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية ترويج المنشطات المهربة على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وأفادت تحقيقات النيابة بأن شخصين يروجان المنشطات المهربة جمركيا المحظور تداولها داخل البلاد وبيعها من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ضبط منشطات بحوزة مندوب مبيعات

وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول مندوب مبيعات مقيم بمنطقة المرج بالقاهرة، والمتهم الثاني سائق مقيم بمحافظة المنيا، اعترافا بحيازتهما 2550 قرصا منشطا جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وعرضها للبيع عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عقب التحصل عليها من الشركة عملها بقصد تحقيق أرباح وتحصيل أموال، وأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير مفصل عنها.

وتابعت تحقيقات النيابة اعترافات المتهمين، حيث صرح المتهم الأول أنه هو القائم على إدارة الصفحة عبر موقع التواصل فيسبوك لتسهيل التواصل مع عملائه، وقال الثاني إنه شريك للمتهم الأول في الواقعة يعمل سائقا يوصل الممنوعات وتجميع الأرباح.

تفاصيل الواقعة

جاء ذلك بعد ما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، وجود صفحة إلكترونية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يُعرض خلالها منشطات مهربةً جمركيًا ومحظور تداولها داخل البلاد للبيع من خلال تلك الصفحة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت تحريات المباحث من تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها ومعرفة مكان اختباء المتهمين وتم إلقاء الضبط عليهم وبحوزتهم كمية من الأقراص المنشطة جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قانون عقوبة الإتجار في الأقراص المخدرة

وقال المحامي والخبير القانوني محمود عبدالله، لـ«الوطن»، إنّ عقوبة الإتجار في المخدرات، وفق نص قانون العقوبات المصري، بأنّ المادة 34 تنص على «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه»، وأن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى.