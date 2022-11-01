حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بالتعدي على والدته في سوهاج

أمرت جهات التحقيق المختصة بمركز المراغة شمال سوهاج، بتجديد حبس عاطل ثلاثيني، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إثر تعديه على والدته الستينية بسلاح أبيض «سكين»، وشروعه في قتلها.

المتهم يضرب والدته بـ5 طعنات متفرقة

وأصيبت ربة منزل بـ5 طعنات 3 بالصدر وطعنتين بالظهر، على يدي نجلها الثلاثيني، الذي تعدى عليها بواسطة سلاح أبيض«سكين»؛ لرفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا «مصروفِ» له، دائرة مركز شرطة المراغة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، يفيد بوصول «محاسن. ع. ا» 60 سنة، ربة منزل، وتُقيم دائرة المركز، مصابه بـ5 طعنات 3 بالصدر وطعنتين بالظهر، والحالة العامة سيئة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المُصابة ونجلها «محمد. ع. ك» 31 سنة- عاطل- ويقيم بذات الناحية، لرفضها إعطائه مبلغًا ماليًا، «مصروف» له؛ ما جعله يتعدى خلالها عليها بسلاح أبيض «سكين»؛ ما نتج عنه إصابتها المنوه عنها.

ضبط المتهم وأداة الجريمة

وجرى ضبط المتهم وبحوزته الآداة المستخدمة بالواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات.