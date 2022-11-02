جمارك سفاجا تحبط 8 محاولات تهرب جمركي لملابس وهواتف بـ2 مليون جنيه

تمكن رجال جمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث الميناء، من إحباط 8 محاولات تهرب جمركي لعدد من الأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة والأجهزة الطبية وكمية من الملابس الجاهزة بالمخالفة للقانون، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و24 ألفا و456 جنيها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

تفتيش الركاب

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى، اشتبه رجال الجمارك فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بـ 8 ركاب قادمين من الإمارات والكويت والسعودية.

تفاصيل المضبوطات

وبتفتيشهم تبين وجود بندقية ضغط هواء و30 مطواة و14 هاتفا محمولا و6 شاشات عرض و9600 عبوة لاصق لحام إطارات السيارات و20 إطار و110 مايوه أولادي و60 سويت شيرت حريمي وعدد 38 جاكت حريمي و496 سويت شيرت شبابى و300 كاب و50 بنطلون ترينج و66 بنطلون استريتش حريمي مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها.

ضبط 8 ركاب

وتمكن مأمورو الحركة والأمن الجمركي وبالتنسيق مع مكافحة التهرب الجمركى بسفاجا من ضبط الركاب وبحوزتهم المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 8 محاضر ضبط جمركي تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.