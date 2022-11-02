وزيرة الهجرة: دعوة 7 من الخبراء المصريين في الخارج للمشاركة بقمة المناخ

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن الوزارة سعت لأن يكون لها دور في قمة المناخ كوب 27، مشيرة إلى أنها ركزت على شباب العلماء والخبراء في مختلف المجالات المتعلقة بتغير المناخ، لافتة إلى أن هناك ما يجمع هؤلاء الشباب على اختلاف مجتمعاتهم وبيئاتهم.

المصريون في الخارج يتمنون المشاركة في قمة المناخ

وأوضحت وزيرة الهجرة خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنها قررت اختيار مجموعة متميزة من هؤلاء الشباب، حيث دعت 7 من شباب الخبراء في مختلف المجالات الخاصة بتغير المناخ والمجالات الخاصة بالتصنيع والعلوم.

وأشارت إلى أن الوزارة وجهت الدعوة لأحد الباحثين في مجالات «الإنسان الآلي»، لافتة إلى أن الكثيرين من المصريين في الخارج يتمنون المشاركة في قمة المناخ باعتبارها كرنفالا عالميا، مؤكدة أن الوزارة تستقبل اقتراحات المصريين في الخارج بخصوص ملف المناخ وترسلها لوزارة الخارجية بشكل مباشر، وشددت وزيرة الهجرة أن ما تراه من المصريين في الخارج يبهرها ويجعلها تستبشر بغد أفضل.