وزيرة الهجرة: إنشاء مدرسة في إيطاليا لتدريس المناهج المصرية

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه من خلال مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، التي يتم عقدها كل أسبوع، تتطرق الجالية المصرية بالخارج إلى موضوعات تتعلق بأحلامهم وطموحاتهم، موضحة أنها تُطلع المصريين على التطورات التي أحدثتها في ملف الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، منذ فترة توليها منصب الوزارة.

سعر تذاكر الطيران للأسر المصرية

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، على قناة «dmc»، مع الإعلامي رامي رضوان، أنه هناك تخفيض على سعر تذاكر الطيران للأسر المصرية بالخارج، حيث يوجد تخفيض بنسبة 25% بالنسبة للزوجة المصرية، تخفيض بنسبة 33% للأطفال إلى سن 15 سنة وذلك لمدة 216 يوما على مدار السنة.

الجاليات المصرية بالخارج

وتابعت جندي، أن الجاليات المصرية بالخارج، طالبت وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، بأن يتم تقسيم العام الدراسي إلى فصلين، حتى لا يضطر أبناؤهم إلى دخول الامتحانات مرة واحدة بالسنة، موضحة أن الوزير استجاب لطلبات الجاليات المصرية خلال ثلاثة أسابيع من وصولها إليه.

وأشارت جندي إلى أن وجود مدارس مصرية بالخارج تحصل على المنهج التعليمي المصري، لتواكب مضمون الدراسة بمصر، موضحة أنه بدأ العمل على ذلك، وتم إنشاء مدرسة مصرية بإيطاليا.