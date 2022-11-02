عمليات إجلاء واسعة في خيرسون مع قرب مواجهة الجيش الأوكراني لقوات روسيا

عملات إجلاء واسعة تشهدها منطقة خيرسون التي احتلتها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، حيث تجلي السلطات التي عيَّنتها روسيا، السكان في المنطقة، وذلك بعد أيام قليلة من مغادرة أكثر من 70 ألف شخص للمنطقة التي يقترب منها الجيش الأوكراني.

ونقلت «سكاي نيوز» أن فلاديمير سالدو، الحاكم الذي عينته موسكو في خيرسون، قرر توسيع منطقة الإجلاء بمسافة 15 كيلو مترا من نهر دنيبرو، حسبما نشر على حسابه الشخصي بموقع تيليجرام.

مخاوف من هجوم محتمل على سد كاخوفكا

وأشار سالدو الذي كان يتوجّه بالحديث إلى سكان خيرسون، إلى أن هناك خطر فيضان، لافتًا إلى أن جزءا من الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في مواجهة هجوم صاروخي مكثف محتمل على سد كاخوفكا، واصفًا هذه الفترة بأنها صعبة، فيما تخوض القوات الأوكرانية هجوما في المنطقة منذ أسابيع وتتقدم من الغرب إلى الشرق رغم مقاومة الجيش الروسي.

كما أعلنت إدارة كاخوفكا أنها ستطبّق إجراءات إجلاء قسرية اعتبارا من 6 نوفمبر على الأشخاص المتبقين وستتم الإجلاء ستتم عن طريق البر.