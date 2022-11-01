روسيا توسع منطقة إخلاء المدنيين في خيرسون الأوكرانية

وجّهت السلطات الروسية، المسؤولين في خيرسون، بتوسيع منطقة إجلاء المدنيين في المنطقة الواقعة جنوب أوكرانيا، والتي تم ضمها إلى الأراضي الروسية في سبتمبر الماضي.

وتشهد خيرسون مواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية، للسيطرة على المدينة، وقال مسؤولون روسيون في منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، إنّهم يوسعون منطقة إخلاء أبعد من نهر دنيبرو.

تدشين منطقة إخلاء فى خيرسون أبعد من نهر دنيبرو

وقال فلاديمير سالدو، رئيس المنطقة المدعوم من روسيا، إنّه يوسّع المنطقة التي يغطيها أمر بإخلاء المدنيين بمسافة 15 كيلومترًا إضافية لتشمل 7 مستوطنات أخرى.

وبدأت روسيا عملية الإجلاء نهاية أكتوبر الماضي، لمواجهة هجمات متوقعة للقوات الأوكرانية تمهيدا للسيطرة كليا على منطقة خيرسون.

وأمس، شنّت القوات الروسية عدة هجمات على العاصمة الأوكرانية كييف، تسبّبت في انقطاع الكهرباء عن أغلب أنحاء العاصمة.