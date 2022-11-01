بعد اتهام روسيا لأوكرانيا بالتخطيط لنسف سد «كاخوفكا».. تعرف على أهميته

شهدت الأزمة الروسية الأوكرانية، اتهامات من قبل موسكو، واجهتها كييف بالرفض فيما يتعلق بمزاعم التحضير لشن هجوم على سد «كاخوفكا»، وإغراق المنطقة الخاضعة للسيطرة الروسية، وفق ما نقلته مواقع إخبارية عالمية.

مخاوف وتحذيرات من انهيار السد الخرساني

ووفقًا لقسم الهندسة المدنية في هندسة الانفجار وديناميات التأثير بجامعة «شيفيلد أندرو بار»، يمكن أن تشير كلمة الألغام إلى مجموعة متنوعة من التهديدات، بدءًا من الأجهزة الصغيرة المركزة إلى القنابل الضخمة، وبالتالي يمكن أن يتسبب التفجير في أي من بوابات السد إلى تدمير وانهيار السد الخرساني بأكمله.

وقال خبراء أوكرانيون إنّه إذا كانت البوابات على مستوى السطح، فسيظل الخزان الموجود أسفل ذلك، ومع ذلك إذا كانت هناك بوابات منخفضة المستوى وتم تدميرها، فيمكن عندئذٍ تصريف الخزان بأكمله.

وترصد «الوطن»، أهمية سد «كاخوفكا»، الذي تتنازع عليه روسيا وأوكرانيا في نقاط:

- يقع السد على نهر دنيبرو، وبجانبه محطة كاخوفكا الكهرومائية.

انهيار السد سيغرق 80 بلدة وقرية ومدينة

- يحتجز السد 18 مليون متر مكعب من المياه، وسيُحدث تفجيره موجة مياه عارمة قد يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار وعرضها 5 كيلومترات.

- انهيار السد سيغرق خلال ساعتين فقط مساحات واسعة من مدينة خيرسون وأكثر من 80 بلدة وقرية ومدينة.

- تتمركز القوات والمعدات الروسية في مناطق يسار نهر دنيبرو، وهي منخفضة عن الواقعة على يمينه، لذا ستتدفق المياه بشكل رئيسي نحو اليسار، وتعيق حركة القوات، خاصة المدفعية التي تستخدم بنجاح ضد القوات الأوكرانية.

- يعتبر سد «كاخوفكا»، نقطة الضعف الكبرى في خيرسون، ونسف السد سيدمر نظام قنوات الري في معظم جنوب أوكرانيا، ومنها شبه جزيرة القرم الخاضعة للسيطرة الروسية.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، إن روسيا أقامت مناجمًا في السد البالغ طوله 3.2 كيلومتر في الربيع، وأضاف أنّه تم الدفع بالمزيد من المتفجرات والألغام إلى بوابات السد خلال الأسبوعين الماضيين.