سلطات خيرسون تتهم أوكرانيا بالتحضير للهجوم على سد كاخوفكا وإغراق المنطقة

اتهمت السلطات الموالية لروسيا في خيرسون، اليوم الثلاثاء، القوات الأوكرانية بالتحضير لشن هجوم على سد كاخوفكا وإغراق المنطقة الخاضعة للسيطرة الروسية، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

توسيع منطقة الإجلاء من نهر دنيبرو

وفي وقت سابق، قال مسؤولون في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، إنهم وسعوا منطقة الإجلاء من نهر دنيبرو، مكررين ما وصفوها بـ«مزاعم» رفضتها كييف بأن أوكرانيا قد تستعد لمهاجمة سد كاخوفكا وإغراق المنطقة.

وفي منشور على موقع «تليجرام»، قال فلاديمير سالدو، رئيس المنطقة المدعوم من روسيا، والذي تسيطر عليها القوات الروسية جزئيًا، إنه أمر بإخلاء المدنيين بمسافة 15 كيلو مترًا إضافية، لتشمل بذلك سبع مستوطنات أخرى.