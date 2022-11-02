قبائل جنوب سيناء: قمة المناخ حدث تاريخي والسيسي قائد من طراز فريد

أرسل شيوخ القبائل بمحافظة جنوب سيناء رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال الشيخ حسين عيد شيخ قبيلة القرارشة، نيابةً عنهم، إنّ أهالي سيناء يقفون خلف القيادة السياسية في كل المواقف من أجل النهوض بمصر.

وأضاف لـ «الوطن»، أن أهالي سيناء سعداء بما يحدث في مدينة شرم الشيخ من تطوير ومشروعات جعلت المدينة صديقة للبيئة قبل قمة المناخ، مشيرا إلى أن بدو جنوب سيناء يقومون بحراسة الدروب والمدقات الجبلية من رأس سدر وحتى طابا بالتعاون مع كافة الأجهزة.

السيسي قائد من طراز فريد

وأكد شيخ قبيلة القرارشة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد من طراز فريد استطاع خلال فترة قصيرة إعادة الروح مرة أخري لمدينة شرم الشيخ باستضافة المؤتمرات العالمية مثل مؤتمر المناخ الذي تستضيفه المدينة لأول مرة في تاريخها.

وأشاد «عيد»، بالمجهودات التي جرت في شبه جزيرة سيناء من أجل تحقيق التنمية الحقيقية من خلال إقامة المشروعات الزراعية، موضحا أن التجمعات التنموية وإنشاء الجامعات في جنوب سيناء طفرة بكل المقاييس لم تحدث من قبل.

قمة المناخ نجاح لأهالي سيناء

وأضاف أن قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بمثابة أمل لأهالي جنوب سيناء لعودة السياحة إلى سابق عهدها بعد تحويلها إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة، لافتًا إلى أن نجاح مؤتمر المناخ سوف يؤتي ثماره لمصر بصفة عامة وجنوب سيناء بصفة خاصة.