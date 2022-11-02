الأرصاد: طقس السويس غائم جزئيًا وتوقعات بهطول أمطار خفيفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات طقس السويس اليوم، مشيرة إلى توافر فرص سقوط الأمطار بنسبة حدوث 30%، تزامنًا مع طقس غائم جزئيا بمختلف أرجاء المحافظة.

توقعات بسقوط أمطار خفيفة

وأكد بيان الهيئة أن محافظة السويس تشهد اليوم طقساً غائماً مع توافر فرص هطول الأمطار الخفيفة على مدن القناة، بنسبة حدوث 30%، وأشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد، أن درجات الحرارة تدور حول معدلاتها الطبيعية لافتة إلى أن طقس اليوم معتدل الحرارة نهاراً ومائل للبرودة ليلاً، وتصل درجات الحرارة العظمى إلى 26 درجة مئوية فيما تسجل الصغرى 17 درجة.

طقس محافظة السويس

فيما سجلت أجهزة الرصد الداخلية، طقس السويس اليوم، على النحو التالي:

نسبة الرطوبة: 53%.

سرعة الرياح: 18 كم/ساعة.

درجة حرارة عظمى 26 درجة.

درجة الحرارة الصغرى 17 درجة.

حالة البحر الأحمر: معتدلة.

وتضمنت توقعات خبراء الأرصاد اعتدال حالة البحر الأحمر خلال طقس اليوم ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر ونصف المتر ومترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.