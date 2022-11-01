طقس السويس اليوم.. غائم جزئياً وتوافر فرص هطول الأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس اليوم، من خلال بيان صحفي، أكدت فيه تَكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح وتوافر فرص هطول الأمطار الخفيفة.

طقس السويس غائم جزئياً وفرص سقوط أمطار

وتوقع بيان الهيئة العامة للأرصاد، أن يسود طقس غائم جزئيًا في السويس، مع توافر فرص سقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث متوقعة 50%، فضلاً عن استمرار تَكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح.

طقس اليوم بمحافظة السويس

وسجّلت أجهزة الرصد الداخلية لمحافظة السويس، درجات الحرارة المتوقعة اليوم وجاءت كالتالي:

درجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى 17 درجة مئوية.

نسبة الرطوبة: 76%.

سرعة الرياح: 10 كم/ساعة.

حالة البحر الأحمر

وتضمن بيان الهيئة العامة للأرصاد توقعات حالة البحر خلال طقس اليوم، بأن تكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الأمواج ما بين متر ونصف ومترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

رفع درجة الاستعداد

من جانبها، واصلت محافظة السويس رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تقلبات جوية محتملة، وسط مراجعة جاهزية محطات الصرف الصحي واستعداد الاحياء ومختلف الجهات المعنية بالتدخل الفوري.