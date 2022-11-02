رابط التقديم لمسابقة المشروع الوطني للقراءة «مصر - دبي» 2023

انطلقت الدورة الثالثة من المشروع الوطني للقراءة الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي «مصر- دبي»، بهدف تشجيع طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والمؤسسات التعليمية المعتمدة والجامعات والمعلمين على القراءة، وفقا لشروط المسابقة، والتي يصل مجموع جوائزها إلى 20 مليون جنيه.

التسجيل في المشروع الوطني للقراءة

المشاركة في المشروع الوطني للقراءة مجانية ولا تكلفة مالية للتسجيل ولكن يتم تسجيل طلاب المدرسة عن طريق المدرسة وليس بطريقة فردية عن طريق الطالب أو ولي الأمر، وذلك من خلال منسق المدرسة أو أخصائي المكتبة الذي يقوم بتسجيل المدرسة على الموقع الإلكتروني «الطالب المثقف»، ثم تسجيل أسماء الطلبة المشاركين في حساب المدرسة بعد التسجيل، فيما يسجل الطالب الجامعي بنفسه على الموقع بالإضافة لمشاركة معلمي المدارس.

الفئات المستهدفة في المشروع الوطني للقراءة

- جميع طلاب جمهورية مصـــر العربية من الصـــف الأول الابتدائي حتـــى الصف الثالـــث الثانوي في المدارس الخاصة والحكومية ومعاهد الأزهر الشريف.

- جميع طلبة جامعات جمهورية مصر العربيـــة، كما يمكن لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة، الماجستير والدبلوم والدراسات العليا المشاركة في منافسة القارئ الماسي.

- جميع معلمي الطلبة من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، ويمكن لأخصائي المكتبات والأخصائي الاجتماعي، والموجهين المشاركة في منافسة المعلم المثقف.

رابط مسابقة المشروع الوطني للقراءة

ويقوم المشاركون في باقي الفئات «القارئ الماسي والمعلم المثقف والمؤسسة التنويرية»، بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني من هـنــا.

المؤسسات المعنية بالمنافسة في مدونة المؤسسة التنويرية

كل مؤسسة معترف بها رسميا من الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية، وتشـــمل المؤسسات الآتية:

• المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية.

• الجامعات الحكومية والأزهرية والخاصة.

• المؤسسات الإعلامية الحكومية والأزهرية والخاصة.

• مؤسسات العمل المدني والأهلي.

• المؤسسات العاملة في جميع مجالات العمل الاقتصادي.

• المكتبات العامة.

• دور النشر.

ويختار الطالب ما يرغب في قراءته مع الالتزام بشروط الكتاب المطلوب في دليل الطالب المثقف ويتاح تحميل دليل الطالب المثقف من على الموقع، وقراءة ما لا يقل عن 30 كتابا كشرط أساسي، والتلخيص بخط يد الطالب لجميع المراحل.