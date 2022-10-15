إعلان تفاصيل المشروع الوطني للقراءة بتكلفة 50 مليون جنيه في «زايد للكتاب» غدا

يستضيف معرض الشيخ زايد للكتاب، وفد إماراتي، لإعلان تفاصيل المشروع الوطني للقراءة، من خلال مؤسسة البحث العلمي الإماراتية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية، الذي يهدف للتأكيد أهمية القراءة، لتكوين شخصية الانسان، وتبلغ قيمة جائزة المشروع مليون جنيه مصري.

يأتي ذلك خلال الندوة الخاصة بالطالب المثقف والمعلم المثقف، التي يديرها مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي الإمارتية، ووفد من هيئة البحث العلمي الإماراتية، خلال فعاليات معرض الشيخ زايد للكتاب بمدينة الشيخ زايد، في الحادية عشر من صباح غدا الأحد.

المشروع الوطني للقراءة

ويعد المشروع الوطني للقراءة، مشروع تنافسي يهدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها، لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، التي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها، وإنتاج الجديد منها، وصولًا لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، فضلاً عن الحفاظ على اللغة العربية، وهذا بمشاركة وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وبالتنسيق مع وزارات التعليم العالي والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة.

ويستمر المشروع لمدة عشرة أعوام، وفق خطة عشرية أولية تبلغ قيمة دعمها نصف مليار جنيه، إذ يجر تخصيص خمسين مليون جنيه كل عام، لجواز الفائزين والخدمات اللوجستية.

معرض زايد للكتاب

يذكر أن معرض زايد للكتاب يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، وأحمد راشد محافظ الجيزةتمتد فعاليات المعرض من الأربعاء 12 أكتوبر، حتى الاثنين 24 أكتوبر من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً بمقر المعرض بجوار كلية الهندسة بمنطقة الشيخ زايد.

يشارك بالمعرض عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية وشخصيات أدبية هامة حيث خصصت عدد من الندوات الهامة لكبار الكتاب على رأسهم الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد والكاتب الكبير أحمد مراد واختيرت شخصية المعرض لهذا العام الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ.