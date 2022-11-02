«التعليم» تشرح خطوات التقديم لامتحانات «أبناؤنا في الخارج»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج، تبلغ 150 دولارًا أمريكيًا، لكل طالب في أي صف دراسي «من الصف الأول الابتدائي وحتى الثاني الثانوي»، من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج وفقا للخطوات المعلنة.

رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج .. 150 دولار

وأوضحت الوزارة خطوات التقدم للامتحانات، وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، عبر المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- إنشاء حساب خاص به على المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج من خلال الرابط، تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات أبناونا في الخارج من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر.

- سداد مبلغ 150 دولار أمريكي لكل طالب في أي مرحلة دراسية من خلال المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج، بعد إتمام عملية التسجيل الإلكتروني لولي الأمر، وتطبق الشروط والأحكام.

- تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج، واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة.

- رفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF ، مع طباعة استمارة التقدم وارفاقها مع المستندات.

- المتابعة الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية لامتحانات أبناؤنا في الخارج، للتأكد من وصول المستندات إلى المسؤولين عن امتحانات أبناؤنا في الخارج مع متابعة البريد الالكتروني.

تسليم المستندات للإدارة العامة للامتحانات

- في حالة قبول الطالب يكون ولي الأمر مسؤول عن إرسال أصول المستندات السابق رفع صور منها على الموقع إلى الإدارة العامة للامتحانات بالطريقة المناسبة (للطلاب الجدد) .

- في حالة وجود اختلافات من أي نوع بين صور المستندات المرفوعة على الموقع وبين الأصول المرسلة، أو عدم اتباع شروط التقدم المعلنة، تقع المسؤولية كاملة على ولي الأمر، ويحق للإدارة إلغاء التقدم، ولا يحق لولي الأمر المطالبة باسترداد أي مبالغ تم دفعها من خلال المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج.

- يجب على ولي الأمر حساب سن الطالب المسموح به في الصف الدراسي المتقدم له، وفي حالة تسجيل الطالب بالمخالفة لشرط السن، لا يحق لولي الأمر المطالبة باسترداد أي مصروفات.