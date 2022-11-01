«التعليم» تعلن الشروط والفئات المسموح لها التقديم لامتحانات أبناؤنا في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقديم في امتحانات أبناؤنا في الخارج، للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023، لجميع المراحل التعليمية، من الصف الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي.

شروط التقديم في امتحانات أبناؤنا في الخارج

قالت وزارة التربية والتعليم، أن التقديم متاح على الموقع الرسمي لوزارة التعليم على البوابة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج، وفقا للشروط التالية والفئات المسموح لها التقديم هي كالتالي:

- يشترط التقديم للامتحان، ألا يقل سن الطالب عن خمس سنوات ونصف ولو بيوم واحد في أول أكتوبر من العام الجاري 2022، بالنسبة للصف الأول الابتدائي.

الفئات المسموح لها التقديم

- الطلاب الناجحون بالصفوف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني والثالث الإعدادي، والأول والثاني الثانوي، بمدارس جمهورية مصر العربية، أو مدارس المسار المصري، على أن يرسل الطالب بيان نجاح لآخر صف دراسي حاصل عليه معتمد من إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها، أو المكتب الثقافي أو السفارة، في حالة شهادة مدارس المسار المصري.

- الطلاب الناجحون في امتحانات أبناؤنا في الخارج من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الأول الثانوي.

- الطلاب الناجحون في امتحانات النقل، من صف دراسي في دولة مناظرة الصفوف الدراسية بها، بمثيلاتها في جمهورية مصر العربية، مصدق عليها من وزارتي التربية والتعليم والخارجية في الدولة الحاصل منها على الشهادة الدراسية، ومصدق عليها من سفارة جمهورية مصر العربية من تلك الدولة.

- الطلاب الناجحون من الأزهر الشريف، من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.