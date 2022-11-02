عاجل.. انقطاع الكهرباء عن 7 مراكز في كفر الشيخ لمدة 30 ساعة

أكدت المهندسة غادة أبوكيلة وكيل قطاع كهرباء كفر الشيخ، أن اليوم الأربعاء سوف يتم قطع التيار الكهربائي عن عدد من المغذيات، في مراكز قلين، وبيلا، وكفر الشيخ، والرياض والحامول وسيدي سالم ، ومطوبس، وذلك بهدف أعمال الصيانة، وذلك بداية من الساعة الثامنة والربع صباحاً حتى الساعة الثانية بعد ظهر غدا الخميس.

فصل التيار الكهربائى

وأشارت المهندسة غادة عبر بيان اليوم،أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي أبو الجدايل بمركز قلين، حيث تتأثر بعملية فصل التيار الكهربائي، قرية ميت الديبة وتوابعها، وقطع التيار الكهربائي عن خروج شباس الشهداء 11 بدسوق، وتتأثر بعملية فصل التيار الكهربائي محطة رفع كوم البكاتوش.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الغنايمة وأبو غنيمة وخروج منشية عباس بسيدي سالم، وتتأثر بعملية فصل التيار الكهربائي أبو حجازي، وسعد أبو دسوقي، وقرية أبو غنيمة وتوابعها، كما يتم فصل التيار الكهربائي بجزء من منشية عباس، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن الكفر الشرقي، و الأبعادية بالحامول، و تتأثر بعملية فصل التيار الكهربائي قرية الكفر الشرقي وتوابعها، و الأبعادية وتوابعها.

قطع التيار الكهربائى اليوم

كما أوضحت أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي سنديون بفوه، وتتأثر بعملية فصل التيار الكهربائي قرية سنديون وتوابعها، وكذلك فصل التيار الكهربائي عن مغذي الكفر الشرقي بالحامول، و تتأثر بعملية فصل التيار الكهربائي قرية الكفر الشرقي وتوابعها، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذيات السعادة القني والساحل ومعدية رشيد، بمطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة، لتغيير الموصلات وزرع أعمدة وتغيير وصلات، وتتأثر بعملية الفصل كوم دميس وتوابعها والجاهل توابعها، وقومسيون شرق وغرب، والقني وتوابعها، ومعدية رشيد، والنجارين،

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي روينه، والمنشة بمركز كفر الشيخ، وتتأثر بعملية الفصل قرية روينة وتوابعها، والمنشة الغربية والشرقية وتوابعهما ومحطة مياه الشرب، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذيات الرياض 4 والرملي بالرياض، ويتأثر بالفصل مجلس قروى العباسية والقرى التابعة لها، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي دخول 3 مدينة بيلا ولا تتأثر أي مناطق بعملية الفصل، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الورشة بالبرلس، وتتأثر بعملية الفصل السنترال، وسيدي غانم.