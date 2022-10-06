خريطة قطع التيار الكهربائي عن 27 منطقة في الغربية السبت المقبل

أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة الغربية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، قطع الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة وقرى كفر الزيات، يوم السبت المقبل، لمدة 3 ساعات، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية بهدف الحفاظ على مستوى الخدمة والحد من الأعطال.

أماكن انقطاع التيار الكهربائي

وقال المهندس أيمن صدقي رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، إنه سيجري فصل التيار الكهربائي عن 27 منطقة بكفر الزيات، من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة صباحًا، وتشمل «محطة الصرف، الطريق السريع، منطقة أم زغلول، شارع الحمام، جامع القيعي، واصل، النحل، الترعة، شارع الجلاء، السوق، الجزيرة، منطقة سمير النجار، الهابي لاند، حسيبة، قصر خلاف، الترعة الجديدة».

وأيضًا مناطق «ميدان عرابي، مجلس المدينة، شارع السلخانة، شارع أبوعوف، المساكن الاقتصادية، إشارات السكة الحديد، المستشفى العام».

وأضاف «صدقي» أنه سيجري أيضًا قطع التيار عن قرى «النصارية، كفر حشاد، قرية الدلجمون، منطقتي السرايا ومساكن الشباب»، بداية من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة صباحًا يوم السبت المقبل.

اتخاذ التدابير اللازمة

وطالبت الشركة، أهالي المناطق المتأثرة في مدينة وقرى كفر الزيات بفصل التيار الكهربائي، باتخاذ احتياطهم خلال فترة الانقطاع من تدبير تغذية بديلة عن تلك الفترة.