خريطة قطع التيار الكهربائي بالدقهلية ودمياط وكفر الشيخ الأسبوع الجاري
كتب:
صالح رمضان
11:22 ص | السبت 12 فبراير 2022
خريطة قطع الكهرباء في الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ
أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم، خطة فصل التيار الكهربائي على مدار الأسبوع الجاري، خلال الفترة من 12 حتى 17 فبراير الجاري، وذلك لإجراء أعمال الصيانة في عدة مناطق بالمحافظات التابعة للشركة، وهي الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ»، حسب المناطق المحددة في جداول الصيانة الأسبوعية.
مواعيد ومناطق قطع الكهرباء
ونشرت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بيانا لها على صفحتها الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن مواعيد ومناطق قطع الكهرباء في 4 قطاعات تابعة لها، وهي قطاعات «جنوب الدقهلية – شمال الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ »، وذلك بنشر بيان بالفصل المبرمج لشبكات الجهد المتوسط لفرق الصيانة خلال الأسبوع، وكذلك بيان بأعمال خطة الإحلال والتجديد والخطة الطموحة لشبكة الجهد المتوسط.
فترة انقطاع التيار الكهربائي
وتتراوح فترة انقطاع التيار الكهربائي في أعمال الصيانة من 3 ساعات إلى 5 ساعات يوميا، تبدأ من الساعة 9 صباحا في كل المناطق، وتنتهي الساعة 12 ظهرا أو 2 ظهرا حسب الوقت الذي تحتاج إلى الصيانة.
وتُجرى أعمال الصيانة على الكابلات أو الأسلاك الهوائية، وتتعدد أعمال الصيانة بين تحسين الأداء أو الصيانة أو نقل الكابلات، أو إطلاق تيار علي كابلات جديدة، أو زرع أعمدة جديدة، أو تركيب الخلايا الجديدة.
وأهابت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بالمواطنين في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، من قاطني الأماكن والوحدات المحلية المتأثرة بانقطاع الكهرباء والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة انقطاع الكهرباء المعلنة.