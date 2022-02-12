خريطة قطع التيار الكهربائي بالدقهلية ودمياط وكفر الشيخ الأسبوع الجاري

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم، خطة فصل التيار الكهربائي ‏على مدار الأسبوع الجاري، خلال الفترة من 12 حتى 17 فبراير الجاري، وذلك لإجراء أعمال الصيانة في عدة مناطق بالمحافظات التابعة للشركة، وهي ‏‏الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ»، حسب المناطق ‏المحددة في جداول الصيانة الأسبوعية.‏

مواعيد ومناطق قطع الكهرباء

ونشرت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بيانا لها على صفحتها الرئيسية بموقع ‏التواصل ‏الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن مواعيد ومناطق قطع الكهرباء في 4 ‏قطاعات تابعة لها، وهي قطاعات ‏‏«جنوب الدقهلية – شمال الدقهلية – دمياط – ‏كفر الشيخ »، وذلك بنشر بيان بالفصل المبرمج ‏لشبكات الجهد المتوسط لفرق ‏الصيانة خلال الأسبوع، وكذلك بيان بأعمال خطة الإحلال ‏والتجديد والخطة الطموحة لشبكة الجهد المتوسط.

فترة انقطاع التيار الكهربائي

وتتراوح فترة انقطاع التيار الكهربائي في أعمال الصيانة من 3 ساعات إلى 5 ‏ساعات يوميا، تبدأ ‏من الساعة 9 صباحا في كل المناطق، وتنتهي الساعة 12 ‏ظهرا أو 2 ظهرا حسب الوقت الذي ‏تحتاج إلى الصيانة.‏

وتُجرى أعمال الصيانة على الكابلات أو الأسلاك الهوائية، وتتعدد أعمال ‏الصيانة بين تحسين ‏الأداء أو الصيانة أو نقل الكابلات، أو إطلاق تيار علي ‏كابلات جديدة، أو زرع أعمدة جديدة، أو ‏تركيب الخلايا الجديدة.

وأهابت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بالمواطنين في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر ‏الشيخ، من قاطني الأماكن والوحدات المحلية المتأثرة بانقطاع ‏الكهرباء والهيئات والمصالح ‏والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل باتخاذ ما ‏يلزم لتوفير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة ‏انقطاع الكهرباء المعلنة.‏