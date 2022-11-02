عاجل.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

أُصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، صباح اليوم الأربعاء، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي كانت تقلهم على الطريق الساحلي الدولي بمحافظة كفر الشيخ.

وتلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي، ووجود مصابين.

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات اللازمة لحين تماثلهم للشفاء.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين من سجلات مستشفى بلطيم النموذجي أن المصابين هم: حسام.خ مقيم ببرج البرلس، 25 عامًا ، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسد، وآمال. ذ، 54 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسري وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وفوزية.ذ، 36 عامًا، مصابة بجرح قطعي بالجبهة واشتباه كسر بالقدم اليمني، ومحمد.خ، 36 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وزينب.م، 31 عامًا، مصابة بجرح قطعي بالرأس وكدمة بالعين اليسري وجرح قطعي باليد اليسري، وحالتهم جميعًا مستقرة.