استشاري تنمية مستدامة: نظام الكرة الأرضية مختل بسبب التغيرات المناخية

قال الدكتور السيد صبري، استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، إنّ تغير المناخ يعني وجود خلل بنظام الكرة الأرضية، وأسبابه تكمن في الغلاف الغازي، الذي يحبس كمية من الطاقة الشمسية والجزء الآخر يعود إلى سطح الأرض، ما يحافظ على حياة الكائنات على سطح الأرض والتوازن البيئي.

التغيرات المناخية

وأضاف استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، خلال مداخلة عبر سكايب بحلقة اليوم من برنامج «صباح جديد»، المُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي همام مجاهد، والإعلامية ليلاس كفوزي، أنّه بعد الثروة الصناعية واختراع الآلة واكتشاف البترول والفحم والغاز والوقود الأحفوري وتوليد الكهرباء والنقل والصناعة، زاد تركيز الغازات الناتجة من الأنشطة بالغلاف الجوي، وهذه الغازات تسمى الاحتباس الحراري، بسبب التنمية غير المنضبطة، ما زاد قدرة الغلاف على احتباس كمية أكبر من الطاقة الحرارية، ما أدى لارتفاع كبير بمتوسط درجة حرارة الأرض، وتسبب في ظاهرة التغيرات المناخية.

ارتفاع درجات الحرارة

وتابع صبري، أنّ ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض، تسبب في ارتفاع درجات الحرارة القصوى والانخفاض الشديد بدرجات الحرارة الدنيا، موضحا أنّ المواطنين بدأوا يشعرون بأنّ درجات حرارة الطقس في الصيف أعلى من المتعارف عليه، وأيام الصيف أصبحت أطول، وشهور الصيف زادت عما كانت معتادة، وأصبحت درجات الحرارة القصوى تصل إلى معدلات لم تصل إليها من قبل، وقلّت أيام الشتاء كثيرا عما كان من قبل، وانخفضت درجات الحرارة أقل مما كان متعارف عليه.

وشرح استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، أنّ الأمطار أصبحت تهطل بكميات كبيرة وغير متوقعة وفي أوقات غير متوقعة، مشيرا إلى أنّ الفلاحين تأثروا كثيرا بالتغيرات المناخية، التي أثرت على إنتاجية المحصول، هذا بجانب الصيادين وتأثرهم بهجرة الأسماك من مكان إلى آخر.