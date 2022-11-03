سعر طبق البيض اليوم الخميس 3-11-2022 في مصر

نظرَا لما يحدث مؤخرًا في أسواق الدواجن، التي أثرت بشكل كبير عن أسعار البيض، زادت عمليات البحث اليومية عن سعر طبق البيض اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022، وذلك بالأسواق والمحلات التجارية المختلفة.

ويأتى البحث عن سعر طبق البيض اليوم، نظرا لأهمية البيض اليومية على موائد المصريين، خاصة أنه يدخل في الوجبات الرئيسية للأطفال والطلبة، لذا ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر طبق البيض اليوم الخميس 3-11-2022 في الأسواق المحلية، والمحلات التجارية الكبرى.

سعر طبق البيض في الأسواق المحلية اليوم الخميس

- سجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم الخميس 3 نوفمبر، الذي يضم 30 بيضة ما بين 77 إلى 90 جنيهًا.

- سجل سعر طبق البيض من النوع الأحمر 30 بيضة اليوم الخميس، من 80 إلى 90 جنيهًا، داخل عدد من الأسواق بالقاهرة والمحافظات؛ إذ وصل سعر البيضة الواحدة من النوع البلدي 3 جنيهات، ويباع الطبق الذي يحتوي على 20 بيضة بسعر 72 جنيه.

أسعار البيض في السلاسل التجارية الكبرى

وفيما يتعلق بأسعار البيض اليوم داخل سلاسل المحلات التجارية الكبرى، فقد سجل سعر البيضة من النوع الأبيض بين 2.50 -3 جنيهات، وسجل سعرها اليوم الخميس لدى محلات البيع بالجملة ما بين 2.35 و2.60 جنيه، ويبلغ سعر الكرتونة أو الطبق الذي يضم 30 بيضة ما بين 85 إلى 90 جنيها.

وسجل سعر كرتونة وطبق البيض الأبيض الذي يحتوي على 10 بيضات فقط بين 32 -35 جنيها وفق لمكان البيع، وبلغ سعر الكرتونة من النوع البيض التي تضم 15 بيضة بسعر بين 49 -52 جنيها.

فى حين بلغ سعر طبق وكرتونة البيض من النوع الأحمر، التي تحتوي على 30 بيضة ما بين 85 إلى 105 جنيهات.