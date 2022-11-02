«تعليم دمياط» تطلق الجزء الثاني من مبادرة «معًا لإعداد مُعلم مبدع»

أعلن مركز التطوير التكنولوجي، التابع لمديرية التربية والتعليم في دمياط، عقد سلسلة من التدريبات، لإعداد المعلمين الراغبين في الترشح في مسابقة «معًا لإعداد مُعلم مبدع» (2022/2023)؛ لتدريب المعلمين على دمج التكنولوجيا في التعليم، لمواكبة التحول الرقمي.

نجاح الجزء الأول من المبادرة

وفي وقت سابق، حصل 104 معلمين على مستوى المحافظة على لقب معلم مبدع خبير من مايكروسوفت 2023، بعد الترشح في الجزء الأول من المبادرة.

وتجرى التدريبات عبر شبكة الإنترنت للمعلمين على مستوى المحافظة، عبر برنامج Teams ويقوم بالتدريب فريق وحدة الدمج التكنولوجي، التابع لأكاديمية مايكروسوفت بمركز التطوير التكنولوجي، تحت إشراف علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وتطبيقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

انطلاق المسابقات الرياضية في مدارس المحافظة

في سياق آخر، انطلقت المسابقات الرياضية المؤهلة لبطولات مدارس الجمهورية في جميع الألعاب الرياضية، تحت إشراف توجيه التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم.

وانطلقت بطولة السباحة بنات للمرحلة الابتدائية، بحمام سباحة مدرسة رويال بدمياط الجديدة وتبعها انطلاق تصفيات تنس طاولة بنين للمرحلة الإعدادية بالصالة الرياضية بفارسكور، وتصفيات كرة السلة للمرحلة الابتدائية بمدرسة كفر سعد الثانوية، كما أقيمت تصفيات الكاراتيه للمرحلة الابتدائية بالصالة الرياضية بفارسكور، وكذلك تصفيات كرة القدم للمرحلة الإعدادية بملعب إدارة كفر البطيخ التعليمية.