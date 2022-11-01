وكيل «تعليم دمياط» ينعى مُدرسة توفيت خلال الطابور الصباحي

نعى علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عزة محمد سعد، المعلمة بمدرسة الجمهورية الابتدائية، التابعة لإدارة الزرقا التعليمية، بعد أن وافتها المنية، خلال حضورها الطابور الصباحي، اليوم الثلاثاء.

المُعلمة كانت مثالًا يحتذى به

وقدّم عدد من زملاء الفقيدة العزاء لأسرتها، مؤكدين أنها كانت مثالا يحتذى به في الانضباط والالتزام داخل المدرسة وخارجها.

وحاول عدد من زملاء المعلمة إنقاذها، عقب سقوطها مغشية عليها على الأرض، لكنها فارقت الحياة قبل وصولها إلى المستشفى، وجرى إخطار وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير الإدارة التعليمية.

وقائع مماثلة في دمياط

وشهدت دمياط في وقت سابق، وقائع مماثلة، من بينها وفاة معلمة داخل المدرسة الإعدادية بمركز كفر سعد، وكذا وفاة معلم داخل لجنة امتحانية بسبب تعرضه لأزمة قلبية.

كان وكيل الوزارة أجرى، قبل ساعات، جولة تفقدية شملت عددًا من المدارس، للاطمئنان على انتظام الدراسة، ومناقشة الطلاب في المناهج المقرر، مشددًا على تنمية الوعي لدي الطلاب بالتغيرات المناخية والتأكيد على دورهن من خلال تعديل السلوكيات من خلال ممارسات بيئية صحيحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

ووجه بتكثيف الإشراف اليومي وخاصة أثناء دخول وخروج الطلاب وخلال فترة الفسحة وتوزيع المهام وتحديد الأدوار والمسئوليات على المعلمين ضمانا لتحقيق الانضباط.