حالة الطقس اليوم في المحافظات الساحلية ووجه بحري.. أمطار وغيوم

تشهد حالة الطقس اليوم في محافظات الوجه البحري والقناة، والأخرى الساحلية المطلة على السواحل الشمالية الشرقية، والشمالية الغربية، سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة، مع انتشار الغيوم والسحب المنخفضة في مختلف المدن، يصاحبها انخفاض في درجات الحراره، في ظل موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد في تلك المناطق.

وتأتي حالة الطقس اليوم في المحافظات الشماليه والوجه البحري ومدن القناهة بسقوط امطار بنسب تصل ما بين 30% وحتى 50%، طبقا لهيئة الأرصاد الجوية.

سقوط أمطار

وسقطت امطار، منذ قليل، على مدينه بورسعيد وبعض المناطق المجاورة لها في القناة، ومن المتوقع امتداد سقوط الأمطار إلى محافظتي السويس والإسماعيلية، خلال الساعات القليلة المقبلة.

درجات الحراره في المحافظات

وجاءت درجات الحراره في المدن والمحافظات المطلة على السواحل الشمالية الغربية اليوم كالتالي:

مطروح: 24 درجة.

الإسكندرية: 25 درجة.

السلوم: 25 درجة.

العريش: 24 درجة.

رفح: 25 درجة.

وتسجل محافظات الوجه البحري طنطا 25 درجة، وشبين الكوم 26 درجة، وكفر الشيخ 26 درجة، ودمنهور 26 درجة، ودمياط 24 درجة، والمنصورة 25 درجة.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد، وتمتد إلى المناطق الداخلية جنوب الوجه البحرى، ووسط سيناء، ومحافظات القاهرة الكبرى، علي أن يستمر الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.