حالة الطقس غدا في المحافظات.. هطول أمطار وانخفاض درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا في المحافظات، وتشير التوقعات إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة مع تكاثر السحب الممطرة والرعدية على العديد من المحافظات الساحلية، على أن يكون الطقس مائل إلى البرودة ليلا، وذلك لتأثر البلاد بمنخفض جوي.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وأشار بيان هيئة الأرصاد أن حالة الطقس غدا في المحافظات تشهد سقوط أمطار رعدية بنسبة 40% على محافظات السواحل الغربية «مطروح، السلوم، الإسكندرية»، على أن يكون الطقس غائم جزئيا على فترات متفاوتة.

كما يشهد الطقس في محافظات شمال الوجه البحري «كفر الشيخ، البحيرة، دمياط» انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة مع سقوط أمطار رعدية بنسبة 30% على فترات متفاوتة على مدار اليوم، مع طقس غائم جزئيا، بينما تشهد محافظة القاهرة وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية، مع توقعات بسقوط أمطار بنسبة 20%.

سقوط أمطار بنسبة 50%

وفي محافظات جنوب الوجه البحري «الشرقية، الغربية، الدقهلية، المنوفية، القليوبية»، سقوط أمطار متفاوتة الشدة بنسبة 30% مع تكون الشبورة المائية، كما تشهد مناطق السواحل الشمالية الشرقية «بورسعيد، رفح، وسط سيناء» طقسا مائلا للبرودة مع سقوط أمطار بنسبة 50%.

بينما جاء طقس جنوب سيناء والبحر الأحمر وقنا وأسوان والأقصر وبني سويف والمنيا والفيوم، لطيف نهارا مائل البردة ليلاً، مع نشاط لحركة الرياح على فترات متفاوتة.