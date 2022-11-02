حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار.. وتحذيرات من الشبورة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، حيث أشارت التوقعات إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتصل إلى رعدية في بعض الأحيان على عدة محافظات، وذلك وسط تحذيرات من الأرصاد بتوخي الحذر الأيام المقبلة لانخفاض درجة الحرارة وتكون الشبورة على الطرق الرئيسية.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وأعلنت الأرصاد عن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار حيث تشير التوقعات إلى تعرض محافظة القاهرة إلى تكون الشبورة المائية وفرص سقوط أمطار تصل إلى 20%، على أن يكون الطقس مائلا إلى البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار في محافظات الوجه البحري

وجاء طقس محافظات «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، القليوبية» لطيفا مائلا إلى البرودة مع سقوط أمطار نسبة 30% وتكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح.

وجاء طقس محافظات «البحيرة، دمياط، كفر الشيخ، الإسكندرية، مطروح، العلمين، السلوم» غائما جزئيا مع سقوط أمطار نسبة 40% على أن يكون الطقس مائلا للبرودة ليلا.

ويكون طقس محافظات «بورسعيد، رفح، وسط سيناء»، غائما جزئيا مع سقوط أمطار نسبة 50% على مدار اليوم.

طقس اليوم في محافظات الصعيد

وانعدمت فرص سقوط الأمطار اليوم على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، حيث تتعرض إلى طقس غائم جزئيا مع نشاط للرياح.

وشهدت محافظات الصعيد ارتفاعا في درجات الحرارة مقارنة بمحافظات الوجه البحري، حيث سجلت أعلى درجة حرارة للعظمى في محافظات الوادي الجديد، قنا، الأقصر، سوهاج، 30 درجة مئوية، وبلغت أقل درجة حرارة للعظمى في محافظات دمياط، بورسعيد، مطروح 24 درجة مئوية.

وشهدت أمس العديد من المحافظات سقوط أمطار مثل «كفر الشيخ، دمياط، الغربية، الدقهلية، مطروح» ورفعت الأجهزة المختصة داخل المحافظات درجة الاستعداد لسرعة رفع تراكمات المياه.