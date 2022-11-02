جمعية شباب الأعمال تستقبل وفدًا روسيًا لبحث سبل زيادة الاستثمارات في مصر

استقبلت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وفداً روسيا لتعزيز التعاون المشترك ودعم العلاقات الاستثمارية بين شباب الأعمال والمستثمرين الروس، حيث مثل الوفد الروسي الشركات العاملة في قطاعات المياه المعدنية والسماد وسخانات الطرمبات للمصانع والشركات والأثاث والطاقة والتشييد والبناء المتخصصين في الخرسانات الجاهزة، وحضر اللقاء ممثل المنطقة الصناعية الروسية وشامل أورلوف رئيس مجلس الأعمال الروسي المصري.

توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية

وقال جمال أبو علي رئيس الجمعية، أن العلاقات المصرية الروسية وطيدة وقوية منذ سنوات، يتخللها ميزان تجاري قوي يؤكد حجم الاستثمارات القوية بين البلدين في العديد من القطاعات الاستثمارية والصناعية، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين اتخذت شكلا جديدا منذ عام 2014 وتم توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذلك تم الاتفاق على شراكة استراتيجية.

وأضاف أن العلاقات التجارية بين البلدين تطورت بشكل كبير فقد بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2014 نحو 4.6 مليار دولار، في حين أنه كان في حدود مبلغ 900 مليون دولار فقط في 2013، مضيفاً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد إلى 4.5 مليار دولار خلال عام 2020 ثم قفز حجم التبادل التجاري إلى 4,7 مليار دولار خلال عام 2021، وكذلك حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وروسيا ارتفع إلى 4,7 مليارات دولار.

400 شركة روسية تستثمر 7.4 مليار دولار بمصر

وكشف أبو علي، أن حجم الشركات الروسية في مصر وصل إلى 400 شركة روسية بإجمالي استثمارات 7.4 مليار دولار توفر العديد من فرص العمل، ومن أهم المشروعات التي تم الاتفاق عليها مشروع الضبعة النووي بتكلفة استثمارية قدرها 29 مليار دولار بينها قرض وتمويل روسي 25 مليار دولار، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الروسية في محور تنمية قناة السويس المتوقع أن تكون حجم الاستثمارات بها 8 مليارات دولار، بالإضافة إلي أن السياحة الروسية تمثل نسبة 25% من إجمالي السياحة الوافدة لمصر، مشيراً إلي استقبال الوفد اليوم يستهدف زيادة الاستثمارات بين شباب الأعمال بالبلدين.

فتح خطوط تعاون في قطاعات مختلفة

من جانبه قال محمد صباح، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن اللقاء بحث سبل التعاون والاستثمار في القطاعات السابقة، حيث أبدت الشركات الممثلة للجمعية فتح خطوط تعاون في قطاعات مختلفة، حيث اتفق الطرفان على تجهيز زيارة منتصف العام المقبل بين الجانبين المصري والروسي ممثلين لشباب الأعمال بمصر والجانب الروسي لاستعراض فرص التعاون بصورة واقعية.

استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة

وأشار صباح، إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الأعضاء وتم الاتفاق علي عرض كافة الخدمات والفرص الاستثمارية التي استعرضها الجانب الروسي على هامش اللقاء، حيث اتفق الطرفان علي تجهيز الزيارة لروسيا بين الطرفين لبحث التعاون ودعم الاستثمارات بعد وضع كافة المعوقات جانباً أو إيجاد حلول لها بالاتفاق مع الجانبين المصري والروسي، في ظل تنسيق بين جميع الجهات الرسمية بالبلدين، ودعوة كافة المستثمرين المهتمين للزيارة في القريب العاجل، مؤكداً بأن العلاقات المصرية الروسية قديمة وثابتة وقوية وتؤكد علي رغبة البلدين في زيادة الفرص الاستثمارية بين كافة الأطراف.