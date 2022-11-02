قطع المياه 4 ساعات عن محطتي «إبشان والجرن» في كفر الشيخ غدا

أعلنت منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا في محافظة كفر الشيخ، قطع مياه الشرب عن محطتي مياه الشرب بإبشان والجرن التابعتين لمنطقة مياه الشرب ببيلا، غدًا الخميس، من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على لوحة توزيع الكهرباء بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.

قطع المياه لمدة 5 ساعات

وأكدت المنطقة، في بيان لها، إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين لإعادة تشغيل مرفق مياه الشرب مرة أخرى، وتهيب المنطقة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.

في سياق آخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، حملة نظافة شاملة بمختلف القطاعات والأحياء والشوارع تضمنت رفع المخلفات، وتجريد التراكمات، وتفريغ كافة صناديق القمامة، لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة، بجانب استمرار أعمال تجميل المنتزهات، التي تضمنت قص وتهذيب الأشجار وإزالة الحشائش بمنتزه أبو غنام من خلال فريق العمل بإدارة التنمية بالمدينة، تنسيقًا مع قسم النظافة.

تكثيف الجهود لرفع المخلفات

وكثفت الوحدة المحلية، جهودها في رفع المخلفات، ونقاط تجميع القمامة من شوارع القري ونقلها للمقالب الوسيطة، في إطار متابعة حالة النظافة العامة بشوارع القري بإشراف رؤساء القري، بالإضافة إلى متابعة إنهاء التشطبيات بمدرسة الشهيد حمزة المنسي بالربعماية في قرية روس الفرخ، والمرور علي المنشآت الحكومية بالقري لمتابعة سير العمل بها، فضلا عن تسوية وتمهيد عدد من الطرق منها «إبشان - أبو بدوي»، وذلك لرفع كفاءة الطرق.