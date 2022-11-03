نصائح مهمة عند شراء واستخدام الدفاية في الشتاء.. اعرف الأسعار

وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض النصائح للمواطنين، عند شراء دفاية لاستخدامها في فصل الشتاء لترشيد استهلاك الكهرباء، مع برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز النصائح التي يجب اتباعها عند شراء أو استخدام الدفاية وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

نصائح عند شراء واستخدام الدفاية في فصل الشتاء

1- احرص على شراء الدفاية المشعة، وهي التي تشبه أشعة الشمس نظرا لأنها لا تستهلك كهرباء عالية، وينصح أيضا بشراء الدفايات السيراميك التي لا تستهلك كهرباء بشكل كبير.

2- احرص عند الاختيار على شراء الدفاية التي يتواجد بها عدد كبير من الريش حتى تكون قادرة على تغطية المكان الذي ستتواجد به بأكلمه.

3- يجب أن تختار الدفاية التي تحتوي على خاصية الإيقاف التلقائي عند ارتفاع درجة حرارة الدفاية، حتى تتجنب حدوث حرائق أو ماس.

4- كما ينصح بضبط الدفاية على درجة حرارة متوسطة، حتى لا تستهلك الكثير من الكهرباء.

أسعار الدفايات في الأسواق

ونشر أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت، أبرز أسعار الدفايات في الشتاء، وجاءت كما يلي:

يصل سعر الدفاية الكهربائية إلى 500 جنيه.

يصل سعر الدفاية الكهربائية من النوع كومتيل دفاية كهربائية 4 أنابيب، 2200 واط، إلى نحو 383 جنيها.

- يصل سعر الدفاية الكهربائية ذات الـ3 شمعات إلى نحو 410 جنيهات.

- سعر دفاية هالوجين LX-2820 من لوكسيل يصل إلى نحو 149 جنيها.

دفاية بـ4 شمعات بسعر يصل إلى 600 جنيه.

- سعر دفاية بـ4 شمعات يصل إلى 365 جنيها.

- يصل سعر دفاية هالوجين، 3 شمعات، إلى نحو 390 جنيها.

- يصل سعر دفايات من نوع ديلونجي، ذات الـ2200 واط، إلى 835 جنيها.

- سعر دفاية ميالنا ذات الـ2300 واط، وصل إلى نحو 2399 جنيها.