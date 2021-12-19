نصائح للحماية من خطر الدفايات.. إبعادها عن السجاد وفصلها عند النوم

مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، واقتراب حلول فصل الشتاء رسميًا، يتجه كثير من المواطنين لشراء الدفايات للاستعانة بها في مواجهة موجات البرد والصقيع وتلطيف درجة حرارة المنزل، وفي هذا الاطار يبحث البعض ممن يمتلكون دفايات في منازلهم عن نصائح ترشيد استهلاك الكهرباء عند استخدامها وطرق الوقاية من مخاطرها.

طرق الوقاية من مخاطر الدفاية

ويوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب مخاطر الدفايات، وهي كالآتي:

1. التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

2. التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام أسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

3. عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق.

4. تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

5. يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة خاصة في أثناء النوم.

6. عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس.

7. لا تضع الدفايات على قطع الأثاث «الخزانات - الطاولات» القابلة للاشتعال، وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر على الأقل.

أنواع الدفايات وأقلها استهلاكًا للكهرباء

وجاءت أنواع الدفايات على النحو التالي:

النوع الأول: الدفايات المشعة

ويطلق على تلك الدفايات دفايات البقعة المعينة بمعنى أنها تقوم بتدفئة جسم معين أو مكان معين، لذا لا تعتبر اختيارًا مثاليًا إن كنت تريد تدفئة هواء الغرفة.

مميزات الدفايات المشعة:

1. كفاءتها عالية.

2. استهلاك الكهرباء يكون أقل.

3. تستخدم طاقة أقل.

عيوب الدفايات المشعة:

- لا يُنصح باستخدامها في غرف النوم أو أثناء النوم لأنها تقوم بحرق الأكسجين وقد تؤدي إلى الإختناق.

النوع الثاني: دفايات الزيت

وتعمل على تدفئة المكان بواسطة الإشعاع الدافئ الذي يخرج منها نتيجة تسخين الزيت المتواجد بداخلها وتعمل على تدفئة المكان بأكمله

عيوب الدفايات الزيتية:

- تستغرق وقتًا لتدفئة المكان.

مزايا الدفايات الزيتية:

- هادئة ليس لها صوت.

- آمنة وإقتصادية.

- تجعل المكان دافئ لفترة طويلة.

- تحتفظ بالسخونة دون استخدام الكهرباء.

- ليس بها مروحة لتوزيع الحرارة لذا لاينتج عنها أي إزعاج.

النوع الثالث: دفايات السيراميك

تعتبر دفايات السيراميك الأكثر شيوعًا والأكثر مبيعًا ولها أشكال وأحجام متنوعة ومختلفة، فهي عبارة عن ألواح سيراميك وألومونيوم حينما تمر الكهرباء من خلالها؛ تقوم ألواح الألومونيوم بامتصاص السخونة وبداخلها مروحة، تقوم بدفع الهواء الساخن إلى الخارج وبالتالي تقوم بتدفئة المكان بأكمله.

مميزات الدفايات السيراميك:

- تدفئ المكان بسرعة.

- يسهل نقلها من مكان لآخر.

عيوب الدفايات السيراميك:

- تستهلك كهرباء عالية.

- الدفاية بداخلها مروحة وفي كثير من الأحيان يكون صوتها مزعجا.

- لا تحافظ على درجة الحرارة وقت طويل.

طرق خفض استهلاك الكهرباء أثناء تشغيل الدفاية

1. يُنصح بضبط الدفاية على درجة حرارة متوسطة حفاظًا على سلامة المواطنين أولًا وكذلك لترشيد استهلاك الكهرباء.

2. التأكد من غلق جميع النوافذ والأبواب لضمان عدم تسرب الهواء الساخن.