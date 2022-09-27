أسعار الدفايات الكهربائية في الأسواق.. «استعد لفصل الشتاء»

مع انتهاء فصل الصيف، وبداية انخفاض درجات الحرارة وقرب قدوم فصل الشتاء، يبدأ الناس بالبحث عن أسعار الدفايات في الأسواق لاقتنائها.

وفيما يلي، نعرض أسعار الدفايات في الأسواق وفقا لما جاء في أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

أسعار الدفايات في الأسواق

وجاءت أسعار الدفايات كما يلي:

كومتيل دفاية كهربائية 4 انابيب ، 2200 واط ، KS2760 بسعر يصل إلى 383 جنيه.

دفاية كهربائية 3 شمعة بسعر 410 جنيهات.

دفاية هالوجين LX-2820 من لوكسيل بسعر 149 جنيها.

مدفاة بـ4 شمعات بسعر يصل إلى 365 جنيها.

دفايات ديلونجي، 2200 واط، وصل سعرها إلى 835 جنيها.

- دفاية هالوجين، 3 شمعة، بسعر يصل إلى نحو 390 جنيها.

- ووصل سعر دفاية زيت ميالنا، 11 ريشة، 2300 واط، إلى 2399 جنيها.

- وسجل سعر دفاية زيت ميانتا، 9 ريشة، 2300 واط، نحو 2199 جنيها.

طرق حماية أسرتك من مخاطر الدفاية

ووجه «جهاز تنظيم الكهرباء» عدة إرشادات إلى المواطنين، عند استخدام دفايات الكهرباء في المنزل حفاظا على سلامتهم وجاءت كما يلي وفق الصفحة الرسمية للجهاز على فيس بوك.

- ابتعد عن تشغيل الدفاية عبر «مشترك» متعدد الاستخدام.

- التأكد من جودة التمديدات الكهربائية.

استخدام معدات وأسلاك من ماركة معروفة.

- عدم استخدام الدفاية كأداة لتسخين لأي شئ في المنزل.

- التأكد من جودة القاطع الكهربائي الأتوماتيكي داخل الوحدة.

- لا تضع أي أسلاك أو توصيلات كهربائية تحت السجاد

- افصل الكهرباء عن الدفاية، بعد تدفئة المنطقة التي تتواجد بها ولا تتركها تعمل عند ذهابك للنوم.